Asus RT-AC1200G Plus

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Asus is een compacte router. Voor het beheer kan je zowel gebruik maken van de bekende Asus webinterface of de Asus Router app (beschikbaar voor iOS & Android). Beide bieden aanzienlijke mogelijkheden om al je netwerk gerelateerde zaken naar eigen smaak in te richten. Qua prestaties zijn we over het algemeen best tevreden. De Asus RT-AC1200G+ hebben we 2 juli 2019 aangeschaft bij Informatique voor 79 euro.