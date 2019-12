Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus RT-AC2900 presteert over het algemeen goed. De router staat op een vaste voet is alleen als tafelmodel te gebruiken, je kunt hem dus niet ophangen. Bovenop prijken drie externe en afschroefbare antennes. De RT-AC2900 behoort tot het rijtje Asus-routers dat geschikt is voor mesh. Zo kun je hem koppelen met andere los aan te schaffen Asus-routers (met mesh-ondersteuning), waarmee je het bereik van je wifi-netwerk vergroot. De RT-AC2900 hebben we 6 augustus 2018 gekocht bij MediaMarkt voor net geen 250 euro. De router was op dat moment ook te koop bij o.a. Megekko en Azerty. Deze Asus blijkt identiek aan de RT-AC86U, 68U Extreme, RT-AC86A, RT-AC86P, RT-AC86R en RT-AC86X routers, de verschillende productnamen zijn enkel voor marketing doeleinden.