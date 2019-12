Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Asus RT-AC3200 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De RT-AC3200 is een die drie draadloze netwerken tegelijk in de lucht kan houden. Hij presteert over het algemeen heel erg goed en biedt zeer veel mogelijkheden. Een router voor de echte liefhebber. Aan apps doet Asus nog altijd niet.