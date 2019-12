Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Asus RT-AC51U is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Het opvallendste aan de RT-AC51U is dat hij ondanks zijn relatief lage prijs toch over alle geavanceerde instellingsmogelijkheden beschikt die je verwacht bij duurdere routers, bijvoorbeeld het opzetten van een VPN-server en de ondersteuning voor 3G/4G-dongels. Dan is het extra jammer dat hij beschikt over 100Mbit-poortjes en een enkele antenne-aansluiting op 5 GHz, die zorgen voor een lagere maximumsnelheid die je van een router met ondersteuning voor 802.11ac verwacht. We kochten deze Asus begin november 2015 voor 40 euro bij Coolblue.