Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Asus RT-AC52U is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De RT-AC52U is de instap 802.11ac-router van Asus, met jammer genoeg 100Mbps-poorten, wat ervoor zorgt dat hij de bandbreedte van 433 Mbps op 802.11ac nooit kan halen. Vandaar dat deze router nergens hoger scoort dan 95 Mbps. De webinterface is vrijwel hetzelfde als bij de duurdere modellen, dus uitstekend. Het plaatsen van deze router kan door de wat onhandige standaard wat problemen opleveren. Installeer de meest recente software, volg de link onder het kopje firmware. Deze zorgt er onder andere voor dat wachtwoorden niet meer ongecodeerd(!) worden opgeslagen.