Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Asus RT-AC5300 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Het is monsterlijk grote router met extreem veel mogelijkheden en zowel MU-MIMO als tri-band. Werkt nog niet helemaal vlekkeloos, met name het Smart Connect-gedeelte dat moet zorgen voor de verdeling van de clients over de twee 5GHz-radio's. Vandaar ook dat de prestaties bij die tests wat tegenvallen. Asus heeft sinds kort ook een app, die er fraai uitziet en redelijk wat functionaliteit biedt. In recente software is het grote wifi-lek Krack oplost en is ook ondersteuning voor mesh toegevoegd. Zie hiervoor hieronder het kopje firmware en volg de door ons gedeelde link. We kochten de RT-AC5300 voor maar liefst 449 euro bij MediaMarkt.