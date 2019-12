Asus RT-AC57U

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De RT-AC57U is een behoorlijk compacte router met gemiddelde specificaties. Wij kochten de RT-AC57U eind september 2019 bij Megekko voor 74 euro. Wij hebben hem o.a. getest op snelheid en gebruiksgemak. Bekijk de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. De eerste 7 dagen zijn gratis.