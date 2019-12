Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Asus RT-AC58U is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De RT-AC58U is een compacte router. De lampjes bevinden zich bovenop de router en aan de voorkant bevindt zich een usb-aansluiting, zodat je makkelijk een usb-stick kunt plaatsen. De meegeleverde cd bevat naast de handleiding drie applicaties. Wireless Router Device Discovery, Wireless Router Firmware Restoration Utillity en Printer Setup Utillity. Updaten gaat via de webinterface, tijdens onze test werd hier vreemd genoeg oudere software aangeboden dan op datzelfde moment verkrijgbaar was op de website van Asus. Asus claimt op de verpakking een 'higher networkspeed', maar de prestaties van de RT-AC58U zijn niet meer dan redelijk, maar dat is toch positief, zeker in combinatie met het lage stroomverbruik. We kochten de AC58U op 14 juni 2017 bij MediaMarkt voor 99 euro.