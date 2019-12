Asus RT-AC66U (90-IGY7002M01-3PA0)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Asus RT-AC66U is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De zwarte RT-AC66U van Asus die opvalt door de duidelijk aanwezige externe antennes en de diamantvormpjes in de behuizing. De mogelijkheden die dit model biedt, zijn bijzonder uitgebreid. Zo is er voorzien in een downloadserver en een VPN-server, zaken die op vrijwel geen enkele andere consumentenrouter te vinden zijn. In augustus 2017 hebben we de snelheidsmetingen van deze router opnieuw uitgevoerd. Dit model wordt ook door provider Caiway aan haar abonnees verkocht en ondersteund.