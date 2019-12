Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Asus RT-AC68U is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De zwarte RT-AC68U. Is behoorlijk dik en kan alleen maar rechtop gepositioneerd worden. Asus legt vooral de nadruk op de toegenomen bandbreedte op 2,4 GHz (600 Mbps tov 450 Mbps), maar die kan alleen gebruikt worden met kanaalbreedtes van 40 MHz en in combinatie met een adapter die de technologie achter deze toename ondersteunt. Update: Deze router is in 2019 nog steeds verkrijgbaar. Wat zijn jouw ervaringen met de RT-AC68U?