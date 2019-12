Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus RT-AC85P is relatief compact en geheel zwart van kleur met in het goud de merknaam van Asus prominent op de voorzijde. De router kan enkel rechtop op een vlakke ondergrond neergezet worden, waarbij hij leunt op zijn vast voet. Voor instellingen en beheer gebruik je de webinterface of de app. De RT-AC85P weet vooral op de 2,4 GHz-band goede prestaties neer te zetten. De Asus RT-AC85P kochten wij begin juli 2019 voor 139 euro bij Alternate.