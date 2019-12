Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Asus RT-AC86U is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De Asus RT-AC86U hebben we begin november 2017 aangeschaft bij Bol voor 249 euro. Op dat moment was de router ook verkrijgbaar bij o.a. Coolblue, Megekko, Paradigit, Alternate en Media Markt. De RT-AC86U staat op een vaste voet en is zodoende enkel rechtop neer te zetten op een vlakke ondergrond en niet aan de muur te bevestigen. Het design is voor een klassieke router redelijk ingetogen, zwart van kleur met twee rode accentstrepen en drie rechtopstaande antennes. De ethernetpoorten zijn keurig afgewerkt en er is zowel een usb 2.0 als 3.0 aansluiting. Ook zijn er fysieke knoppen voor het in- en uitschakelen van de lampjes en wifi.