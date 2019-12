Asus RT-AC87U Rood

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Asus RT-AC87U is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Dit is de rode versie van de RT-AC87U, met vier datastromen op 5 GHz (802.11ac). Uitstekende prestaties, maar dat mag natuurlijk ook wel gezien de prijs. Ook de snelheden die behaald kunnen worden via USB 3.0 zijn goed. Qua mogelijkheden is dit de uitgebreidste consumentenrouter tot nu toe (eind 2014), met zaken als dual-wan en in de toekomst poort-teaming. Vooralsnog is er niet voorzien in een app of andere software waarmee je buitenom de webinterface de router kunt beheren. Je kunt de router wel heel eenvoudig installeren vanaf een mobiel apparaat. Installeer de laatste software, volg hiervoor de link onder het kopje firmware. Deze zorgt o.a. voor verbeterde systeemstabiliteit en los het Krack-lek uit 2017 op (een groot wifi-lek).