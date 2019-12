Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Asus Rt-AC88U is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Het opvallendste aan de RT-AC88U is dat Asus er acht fysieke lan-poorten in heeft gebouwd, terwijl vier gebruikelijk is. Zoveel lan-poorten kunnen handig zijn als je veel apparaten zoals computers, spelcomputers en printers direct met een kabel wilt aansluiten op het netwerk. Verder is de RT-AC88U een uitermate krachtige router waarvan de MU-MIMO vooralsnog met name in theorie interessant is. De mogelijkheid om twee lan-poorten samen te voegen valt daarnaast ook op, maar dit is alleen handig voor thuisnetwerken die zeer intensief gebruikt worden - meer vergelijkbaar met een bedrijfsnetwerk. Op 13 februari 2018 is een nieuwe firmware uitgekomen die het grote wifi-lek Krack oplost. We kochten deze Asus op 14 januari 2016 voor maar liefst 349 euro bij MediaMarkt.