Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus RT-AX88U is één van de eerste ax-routers die op de markt is gebracht. Eind september 2019 ligt deze router in de winkel bij o.a. MediaMarkt, Coolblue, Azerty, Paradigit en Bol voor net geen 350 euro. Dat is een forse prijs, zeker voor een dual-band die twee wifi-netwerken tegelijk in de lucht kan houden (Tri-band routers met wifi 5 zijn inmiddels voor minder geld te koop). Bovendien is het geen energiezuinige router. De specificaties zijn wel overwegend top (bijvoorbeeld 8 lan-poorten), evenals de prestaties. Asus noemt de snelheid die mogelijk is op de doos 'Warpspeed wifi' en dat is wat overdreven. En om echt voordeel te krijgen van wifi 6 (of wifi 5) moeten je apparaten deze standaard ook ondersteunen.