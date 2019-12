Asus RT-N12E

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Asis RT-N12E is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De RT-N12E is een zeer compact 300n-routertje, maar wel met nagenoeg de volledige Asus-firmware erop. Prima prestaties voor een router in dit budgetsegment, maar dankzij de 100Mbit-poortjes met name handig voor erbij.