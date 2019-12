Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Asus RT-N66W is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De witte Asus is een dual-band N900-router van Asus. De nieuwe vormgeving van de webinterface werkt prettig en is overzichtelijk, hoewel het opslaan van wijzigingen sneller mag. De prestaties vallen niet tegen.