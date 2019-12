Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AVM Fritz!Box 3490 hebben we op 8 februari 2018 voor 149 euro gekocht bij Bol. We zagen het wifi-modem ook liggen bij o.a. MyCom, Informatique, MedaMarkt en Expert. Het is het net wat luxere familielid van de (ook geteste) 4040. AVM claimt op de verpakking o.a. “DSL up to 100 Mbit/s” en “Automatic Updates” en die claims worden waargemaakt. Er zijn vele apps beschikbaar voor het beheer, maar gelukkig ook een webinterface. Iets ingewikkelder dan een standaard installatie is het feit dat je de up- en downstream van de internetverbinding moet invoeren.