Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de AVM Fritz!Box 4020 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De 4020 is een behoorlijk kleine router, die dan ook maar een radio heeft op 2,4 GHz. De draadloze prestaties kunnen er mee door, maar bekabeld word je wel beperkt door de 100Mbit-poortjes. Veel van de mogelijkheden van de duurdere AVM-apparaten tref je hier ook op aan, dus op dat vlak zit het wel goed. De app verplicht je tot het aanmaken van een account, maar dan kun je ook meteen eenvoudig toegang tot je router krijgen van overal ter wereld.