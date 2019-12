Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AVM Fritz!Box 4040 hebben we op 8 februari voor 71 euro aangeschaft bij Conrad. We kregen de Duitse versie toegestuurd, waar we de internationale versie hadden verwacht. We weten dat Conrad een Duitse organisatie is, maar de bestelling was geplaatst bij Conrad Electronics Benelux B.V. (NL). Het is geen groot probleem, want de 2 versies van de 4040 zijn (op de doos en bijgeleverde documenten na) identiek aan elkaar. We zagen de Fritz!Box 4040 ook liggen bij andere winkels waaronder Bol, MediaMarkt, Coolblue en Megekko. Het is een relatief goedkope router zonder dat er echt iets mist. De usb 3 poort had sneller gemogen, maar over het algemeen combineert de 4040 goede prestaties met lage energiekosten.