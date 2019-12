Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de AVM Fritz!Box 5490 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De 5490 is geschikt voor glasvezel, hij wordt bij bepaalde abonnementen van XS4All, Tweak, Stipte, Fiber en Plinq geleverd. De 5490 is voorzien van telefoonaansluitingen, zowel bekabeld als via dect. De instellingenpagina heeft een make-over gehad, maar die is enkel cosmetisch. De mogelijkheden zijn identiek gebleven aan hoe het voorheen was in het oudere instellingenmenu. Ben jij abonnee bij XS4All, Tweak, Stipte, Fiber of Plinq en heb je een 5490 in huis staan? Help medegebruikers en deel jouw ervaringen via een review.