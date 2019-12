Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AVM Fritz!Box 6890 LTE is een wifi-modem met ondersteuning voor vast en mobiel internet. De prestaties zijn goed, vooral op 5 GHz. Ook heb je met de 6890 LTE ondersteuning voor het aansturen van allerlei smarthome producten via de Fritz!App. De 6890 LTE hebben we 6 augustus gekocht bij Bol voor 349 euro.