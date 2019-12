Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de AVM Fritz!Box 7360 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De 7360 wordt onder andere door XS4ALL, Solcon, Kliksafe en Stipte (voorheen Scarlet) bij je abonnement geleverd. Het is een modem met ingebouwde single-band router. Opvallend: Hij heeft ondersteuning voor DECT-telefoons en voor het opzetten van een gastnetwerk. Twee van de vier netwerkaansluitingen zijn 1000 Mbit en de overige twee zijn 100 Mbit. De (beheer-)mogelijkheden zijn vrij uitgebreid. De prestaties zijn niet echt overdreven goed. Update: De reviews van gebruikers zijn gemiddeld positief. Wat zijn jouw ervaringen met de 7360?