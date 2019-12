Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de AVM Fritz!Box 7430 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De 7430 is een instapmodel in de Fritz!Box-lijn, met alleen ondersteuning voor 2,4 GHz, maar wel met snelle netwerkpoorten. Hij heeft duidelijk minder aansluitingen dan de duurdere modellen. Ook voorzien van de nieuwe interface.