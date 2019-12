Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de AVM Fritz!Box 7490 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De AVM FRITZ!Box 7490 wordt onder andere door XS4ALL, Telfort Zakelijk en Stipte (voorheen Scarlet) bij je abonnement geleverd. Het is een modem met ingebouwde dual-band 802.11ac-router. De 7490 heeft veel mogelijkheden en je kunt enkele zaken met een app vanaf een smartphone instellen.