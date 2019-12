Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de AVM Fritz!Box 7581 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De 7581 kochten we begin november 2017 voor 249 euro bij Coolblue. Het wifi-modem van AVM zagen we op dat moment ook liggen bij o.a. Bol, Media Markt, Informatique en Expert. Het ontwerp van de 7581 doet denken aan een rode houder met daarin twee witte rechthoekige broodplanken. Het apparaat biedt twee usb 3.0 aansluitingen en heeft aan de voorzijde 5 brede lampjes om o.a. internet en wifi aan te geven. In begin 2018 was de 7581 instabiel, maar dit is verholpen na het installeren van de laatste software (Fritz!OS7). Werkt de 7581 inderdaad beter? Deel jouw ervaring in een review hieronder.