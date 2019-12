Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AVM FRITZ!Box 7583 wordt door XS4All aan abonnees geleverd en is ook los te koop. De 7583 belooft dat het onder de juiste omstandigheden technisch mogelijk is om een hoge snelheid door de telefoonkabel te persen. Het apparaat heeft ondersteuning voor mesh en kan aan de wand worden gemonteerd via de meegeleverde beugel. Wanneer je instellingen wijzigt dan is er soms een reboot nodig, maar ook wanneer er geen reboot nodig is moet je na het wijzigen van instellingen wachten tot het instellingenmenu weer reageert, wat zeker meer dan 30 seconden duurt. Wij hebben de 7583 geleend van fabrikant AVM. Hieronder schrijft een gebruiker in zijn of haar review dat de internetsnelheid is gehalveerd sinds de installatie van de 7583. Is dit bij jou ook het geval? Of juist niet? Help medegebruikers en deel jouw ervaringen via een review.