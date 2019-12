Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de AVM Fritz!Box 7590 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De 7590 is een wifimodem (modemrouter) die we op 21 september 2017 voor 289 euro hebben gekocht bij Informatique. Het apparaat is ook verkrijgbaar bij o.a. Coolblue, Expert, KommagGo en Media Markt. De 7590 heeft een volwaardige telefooncentrale en heeft een nieuw design met interne antennes. De poorten zijn goed afgewerkt. Het apparaat biedt verder ondersteuning voor technieken zoals supervectoring waardoor in theorie een sne lheid van 300 Mbit/s via DSL mogelijk wordt. Ook biedt de 7590 diverse apps en maar liefst 5 jaar garantie. Om in de webinterface te komen gebruik je het IP-adres of het webadres fritz.box. De veiligheidseisen voor de wachtwoorden moeten echt hoger, voor toegang tot de router is een wachtwoord van minimaal 1 teken voldoende.