Belkin F9K1112AS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Belkin F91112AS is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Deze router is opvallend vormgegeven, waarbij Belkin gebruik heeft gemaakt van behoorlijk glanzende materialen. Het grootste kritiekpunt op deze router is de webinterface, die er behoorlijk gedateerd uitziet. Update 1-2-2018: Deze router is niet meer verkrijgbaar. Mocht je hem thuis gebruiken, wees er dan van bewust dat de laatste firmware-update uit augustus 2013 komt. Bron: Volg de link die we delen onder het kopje firmware. We vragen ons af of deze Belkin bestand is tegen het grote wifi-lek uit 2017 (Krack).