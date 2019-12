Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Cisco EPC3925 is gemeten met een eerder gebruikte testmethodedie onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Deze Cisco wordt door ZeelandNet bij je abonnement geleverd. Het is een modem met ingebouwde single-band router. Er zitten USB-aansluitingen op, maar die zijn door ZeelandNet uitgeschakeld. Ziggo is toegevoegd als provider, want deze blijkt het modem ook uit te leveren aan klanten. Bedenk wel dat de Cisco EPC3925 met de ZeelandNet-configuratie is getest.