Compal Ziggo Connect Box

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Connect Box is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De Connect Box wordt door Ziggo bij je abonnement geleverd. Ziggo heeft er een eigen interface overheen gebouwd, die zeer overzichtelijk is maar ook weinig mogelijkheden biedt. Ziggo levert twee handleidingen mee, 1 voor de installatie van internet en 1 voor het gebruik ervan. Een snelstartgids wordt niet meegeleverd, in plaats daarvan staan er op ziggo.nl online klikbare afbeeldingen die je gericht op weg moeten helpen. Deze hebben we meegenomen bij de beoordeling van de snelstartgids. De reviews van de gebruikers zijn wisselend. Hoe beoordeel jij de Connect Box?