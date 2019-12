Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de Comtrend VI-3223u is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De Comtrend wordt door Tele2 bij je abonnement geleverd. Het is een modem met ingebouwde single-band router met redelijke prestaties. Het valt op dat dit apparaat weinig instelmogelijkheden heeft.