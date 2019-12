Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de D-Link DHP-1565 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019) Let op! De meest recente software komt uit 2013. We vragen ons sterk af of het apparaat kwetsbaar is voor het Krack-lek (wifi-lek) uit 2017. Jammer dat D-Link de router niet beter ondersteunt, want hij is behoorlijk uniek. De router heeft een geïntegreerde powerline-adapter (stroomnet-adapter/homeplug). Hiermee zet je relatief eenvoudig een netwerkje op via je stroomleidingen. Je hebt er maar één extra powerline-adapter voor nodig. Zonder deze router heb je er twee nodig. Bijzonder, maar qua prestaties is dit een behoorlijk matige router. We kochten de DHP-1565 op 27 augustus 2014 voor 31 euro bij Wehkamp.