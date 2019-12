Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de D-Link DIR-636L is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! De meest recente software van de DIR-636L komt uit 2015. Daarom vragen we ons af of deze router kwetsbaar is voor het grote Krack-lek (wifi-lek) uit 2017. De D-Link DIR-636L is een router in de inmiddels kenmerkende cilindervorm van D-Link. Weliswaar een single-band 802.11n-model, maar wel eentje met snelle netwerkpoorten (gigabit). De interface van deze D-Link-router is inmiddels niet meer van deze tijd, maar wel behoorlijk uitgebreid.