Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De D-Link DIR-809 is een simpel routertje, met drie vaste antennes en 4 langzame netwerkpoorten (100 Mbps in plaats van 1000 Mbps). Bij de prestaties zien we duidelijk terug dat deze relatief goedkope router geen hoogvlieger is. De DIR-809 hebben we begin augustus 2018 gekocht bij Bol voor 40 euro. De router ligt ook in de winkel bij o.a. Azerty, Paradigit, Coolblue, Alternate en 4Launch.