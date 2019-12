Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de D-Link DIR-810L is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De DIR-810L is een 802.11ac-router met 100Mbit-poorten. Dat is een opmerkelijke combinatie, want draadloos is een veel hogere snelheid mogelijk dan kan worden doorgegeven via de 100Mbit-poorten, die laatste vormen dan ook een bottleneck. Verder wel een prettig klein apparaatje met veel instellingsmogelijkheden en een app waarmee enkele zaken ingesteld kunnen worden. Op de website van D-Link heeft de DIR-810L de status 'Phased Out'. Verwacht dus geen nieuwe mogelijkheden. De laatste update komt uit 2015, daarom vragen we ons af of de router kwetsbaar is voor het wifi-lek uit 2017 (Krack). Bron voor de leeftijd van de laatste update is de fabrikantpagina.