Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de D-Link DIR-842 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De DIR-842 is een instaprouter met 802.11ac van D-Link. Hij heeft snelle gigabitpoorten, maar geen usb-aansluiting. Het is ook geen 'L'-model, zoals bijvoorbeeld de DIR-890L en DIR-636L , dus toegang middels een app via de cloud zit er ook niet in. De prestaties zijn in het algemeen niet bijzonder goed of slecht, maar hij kost uiteraard ook niet veel. We kochten deze D-Link op 14 januari 2016 voor 55 euro bij Wehkamp. We zagen de router ook verkrijgbaar bij o.a. Informatique, 4Launch, Coolblue en Azerty.