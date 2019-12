Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de D-Link DIR-850L is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De D-Link is een cilindervormige router in de AC1200-klasse. Op papier is de 850L erg snel en in de praktijk geldt dit vooral voor de 5 GHz-band. De gemeten snelheid op de 2,4 GHz-band valt niet op. Verder valt op dat D-Link wat heeft gesneden in de instelmogelijkheden van dit model vergeleken met haar oudere cilindervormige routers, met name op het vlak van VPN. Maar de prijs is dan ook wat gunstiger. We kochten deze D-Link DIR-850L op 2 november 2015 voor 58 euro bij Alternate.