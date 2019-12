Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de D-Link DIR-859 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! Op de website van D-Link heeft de DIR-859 de status 'Phased Out'. Verwacht dus geen nieuwe mogelijkheden. Toch heeft D-Link eind 2017 nog een update uitgebracht, waar onder andere beveiligingsoplossingen in zitten. Wij hebben de DIR-859 eind september 2017 aangeschaft bij Bol.com voor 100 euro. De router was op dat moment verkrijgbaar bij o.a. Alternate, Informatique, Media Markt en Wehkamp. Het instellingenmenu is gebruiksvriendelijk maar heeft beperkte mogelijkheden. Het is jammer dat opties voor ouderlijk toezicht ontbreken en de veiligheidseisen voor zelf in te stellen wachtwoorden mogen omhoog, voor toegang tot de router voldoet elk wachtwoord wat bestaat uit 6 tekens. De jaarlijkse energiekosten zijn ongeveer 8 euro.