Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de D-Link DIR-860L is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! De laatste updates voor deze router komen uit 2015 (versie B) en 2016 (versie A). Dat is kwalijk, want de DIR-860L is in oktober 2018 nog te koop bij enkele webshops. We vragen ons sterk af of deze router kwetsbaar is voor het wifi-lek (Krack) uit 2017. Deze DIR-860L is een mid-range 802.11ac-router en valt natuurlijk in eerste instantie vooral op door zijn vormgeving. De USB-software die meegeleverd wordt, vinden wij niet echt gebruiksvriendelijk. De 'L' in de naam geeft aan dat dit een cloud-model is, dus je kunt hem koppelen aan je MyDlink-app. Echt veel instellingen kun je hiermee echter niet wijzigen. We kochten deze D-Link eind oktober 2014 voor 100 euro bij Informatique.