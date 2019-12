Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de D-Link DIR-868L is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De DIR-868L was in 2013 het topmodel van D-Link. Het is een AC1750-router waar theoretisch behoorlijk hoge snelheden mee mogelijk zijn. De DIR-868L valt op door de cilindrische vormgeving en de aanwezigheid van een USB 3.0-aansluiting. Dat laatste biedt overigens [als het om routers gaat] geen meerwaarde boven USB 2.0, blijkt uit onze tests. Op de website van D-Link heeft de DIR-868L de status 'Phased Out'. Verwacht dus geen nieuwe mogelijkheden. Toch heeft D-Link nog een update uitgebracht in mei 2018, waar onder andere beveiligingsoplossingen in zitten. Een geruststellende gedachte, want de router werd in december 2018 nog beperkt te koop aangeboden.