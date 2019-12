Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de D-Link DIR-869 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De oranje router is opvallend vormgegeven, de vormgeving is wat minder extreem dan de rode DIR-890L van vorig jaar en hij is een stuk kleiner. Vernieuwend is het schuifje achterop, waarmee je het apparaat in extender-modus kunt zetten. Het is uniek dat je hem via een fysieke knop ook als repeater en access point kunt gebruiken. Verder is de DIR-869 een behoorlijk kale router, zowel qua aansluitingen (geen usb) als mogelijkheden in de interface. Hier staat tegenover dat de prestaties wel goed tot uitstekend zijn. We kochten de DIR-869 midden juni 2016 voor 170 euro bij Coolblue.