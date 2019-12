Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de D-Link DIR-879 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! Op de website van D-Link heeft de DIR-879 de status 'Phased Out'. Verwacht dus geen nieuwe mogelijkheden. Toch heeft D-Link nog een update uitgebracht in mei 2018, waar onder andere beveiligingsoplossingen in zitten die ervoor zorgen dat deze router niet meer kwetsbaar is voor 'Krack', een berucht wifi-lek uit 2017. De D-Link DIR-879 is een opvallend vormgegeven oranje router, waarbij de nadruk overduidelijk niet is gelegd op aansluitingsmogelijkheden. Die zitten er afgezien van de netwerkaansluitingen niet op. Ook qua mogelijkheden blinkt hij niet uit. Wel geinig is het schuifje achterop, waarmee je hem ook in een keer als access-point in kan stellen. We kochten de DIR-879 op 13 september 2016 voor 189 euro bij Alternate.