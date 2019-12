Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de D-Link DIR-885L is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Eind september 2017 kochten we de D-Link DIR-885L voor 210 euro bij Azerty. Hij lag ook in de schappen bij o.a. Coolblue, Conrad en Redable. Het is een opvallende verschijning met zijn rode kleur en stealth-elementen en vier dikke externe antennes, het ontwerp doet ons denken aan een ruimteschip uit een scifi-film. Het apparaat heeft een fysieke knop om te switchen tussen een router en extender-functie. De handleiding is niet in het Nederlands, maar de snelstartgids wel. De jaarlijkse energiekosten zijn ongeveer 20 euro.