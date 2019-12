Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de D-Link DIR-890L is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De D-Link valt met name op door het extreme uiterlijk en zal dus vrij extreme reacties oproepen. Qua prestaties valt er nog wel wat te winnen, omdat het bundelen van de twee 5GHz-radio's van deze tri-band-router nog niet helemaal vlekkeloos verloopt. Is dit wel het geval, dan kan hij zich ongeveer meten met de tri-band modellen van Asus en Netgear. Qua beheer is de webinterface behoorlijk uitgekleed. Veel gaat semiautomatisch, makkelijk maar dat betekent dus ook minder inspraak. Om toegang te krijgen via de app, maak je eerst een cloud-account aan bij mydlink.