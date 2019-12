Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de D-Link DIR-895L is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Let op! D-Link meldt op haar site dat de DIR-895L geen ondersteuning meer krijgt. Hij heeft de status 'Phased Out'. Verwacht dus geen nieuwe mogelijkheden. We gaan ervan uit dat de router wel een nieuwe firmware krijgt als er een lek of ander probleem bekend wordt. De D-Link DIR-895L is een dure router. We kochten hem begin augustus 2018 in voor 363 euro bij MediaMarkt. De router lag toen ook in de winkel bij o.a. 4Launch, Informatique en Azerty. De DIR-895L is zowel qua design als prestaties een beest van een router.