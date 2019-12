Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De bediening van deze D-Link vindt plaats via de webinterface en de app. De router kan via spraak worden bediend via Google assistent en Amazon Alexa. Hij heeft 5 snelle 1000 Mbit/s ethernet-poorten. Vermeldenswaardige extra is dat de router in combinatie met een D-Link DAP-1620 Wi-Fi extender een draadloos mesh-netwerk kan opzetten. De prestaties van de Dir-1960 zijn prima. De D-Link EXO DIR-1960 hebben we 2 juli 2019 gekocht bij Azerty voor 129 euro.