D-Link EXO DIR-2660

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De D-Link DIR-2660 is sinds 2019 verkrijgbaar in Nederland. De DIR-2660 ondersteunt opvallend genoeg spraakbesturing via Google Assistent en Amazon Alexa. Daarnaast heeft de DIR-2660 ondersteuning voor mesh, maar momenteel alleen via een D-Link DAP-1620 extender (B1 revisie). Meegeleverd wordt 5 jaar lang toegang tot McAfee’s Secure Home Platform en 2 jaar McAfee LiveSafe, waarmee je je netwerk en aangesloten apparatuur beveiligt. Wij hebben de EXO DIR-2660 aangeschaft op 25 september 2019 bij Paradigit voor 139 euro. Ben je benieuwd naar de door ons gemeten prestaties? Bekijk de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. De eerste 7 dagen zijn gratis.