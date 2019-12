Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de D-Link EXO DIR-878 is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). De D-Link is begin februari 2018 voor 129 euro gekocht bij 4Launch. Naast 4Launch was de Exo o.a. te koop bij Azerty, Informatique en Bol. Het is een AC1900 router met ondersteuning voor mu-mimo (niet slecht voor het prijspunt) aan boord. De router is geheel in het zwart uitgevoerd en heeft vier vaste, externe antennes. USB-poorten ontbreken, maar we vragen ons af hoeveel mensen deze daadwerkelijk gebruiken op hun router.