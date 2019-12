Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelheid van de DrayTek Vigor 2132Fvn is gemeten met een eerder gebruikte testmethode die onvergelijkbaar is met de huidige (in gebruik voor routers getest vanaf 2019). Deze DrayTek wordt door T-Mobile (voorheen Vodafone) bij je abonnement geleverd. Het apparaat is vooral gericht op zakelijke gebruikers, met zeer veel mogelijkheden maar ook juist weinig op consumenten gerichte instellingsmogelijkheden. Parental Control ontbreekt bijvoorbeeld volledig. En het is een single-band router dus je kunt enkel van de 2,4GHz-band gebruik maken.